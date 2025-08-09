Розвідка: дефіцит бюджету РФ за сім місяців перевищив план у чотири рази

Упродовж перших семи місців 2025 року дефіцит федерального бюджету РФ зріс до $61 млрд (2,2 % ВВП) проти запланованих $14,66 млрд, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. "Після квітневих змін до бюджету уряд очікував $47,4 млрд, однак фактичні показники перевищили й цей прогноз. Падіння нафтогазових доходів на 18,5 % – до $69 млрд – спричинили зміцнення рубля та зниження світових цін на нафту", — ідеться у повідомленні.

Додатковим чинником стало невиконання плану доходів: середньорічний курс рубля ($85,9 за долар) виявився значно міцнішим за закладені у бюджеті $94,3. Видатки за 7 місяців зросли на 20,8 %, до $314,9 млрд.

Ненафтогазові доходи збільшилися на 14 %, до $185 млрд, але цього недостатньо для компенсації експортних втрат.

За підсумками року дефіцит може досягти $75 млрд. Офіційний прогноз зростання ВВП був переглянутий та знижений з 2,5 % до 0,5–1 %.