Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаСвіт

Розвідка: дефіцит бюджету РФ за сім місяців перевищив план у чотири рази

Дефіцит федерального бюджету РФ за 7 місяців зріс до $61 млрд.

Розвідка: дефіцит бюджету РФ за сім місяців перевищив план у чотири рази
Фото: СЗРУ

Упродовж перших семи місців 2025 року дефіцит федерального бюджету РФ зріс до $61 млрд (2,2 % ВВП) проти запланованих $14,66 млрд, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. "Після квітневих змін до бюджету уряд очікував $47,4 млрд, однак фактичні показники перевищили й цей прогноз. Падіння нафтогазових доходів на 18,5 % – до $69 млрд – спричинили зміцнення рубля та зниження світових цін на нафту", — ідеться у повідомленні. 

Додатковим чинником стало невиконання плану доходів: середньорічний курс рубля ($85,9 за долар) виявився значно міцнішим за закладені у бюджеті $94,3. Видатки за 7 місяців зросли на 20,8 %, до $314,9 млрд.

Ненафтогазові доходи збільшилися на 14 %, до $185 млрд, але цього недостатньо для компенсації експортних втрат. 

За підсумками року дефіцит може досягти $75 млрд. Офіційний прогноз зростання ВВП був переглянутий та знижений з 2,5 % до 0,5–1 %.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies