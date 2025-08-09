​У суботу запланована зустріч безпекових радників від України, США і Європи щодо припинення війни

9 серпня має відбутися зустріч радників із питань безпеки від України, США і Європи.

Про це йдеться на сайті уряду Великобританії.

Головуватимуть на зустрічі британський міністр закордонних справ Девід Леммі і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Володимир Зеленський і Кір Стармер, які того ж дня провели переговори, відзначили, що це буде важлива зустріч для обговорення прогресу на шляху до забезпечення справедливого і міцного миру.