​У суботу запланована зустріч безпекових радників від України, США і Європи щодо припинення війни

Цю інформацію підтвердив британський уряд.

​У суботу запланована зустріч безпекових радників від України, США і Європи щодо припинення війни
Володимир Зеленський і Кір Стармер
Фото: Офіс президента України

9 серпня має відбутися зустріч радників із питань безпеки від України, США і Європи.

Про це йдеться на сайті уряду Великобританії.

Головуватимуть на зустрічі британський міністр закордонних справ Девід Леммі і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Володимир Зеленський і Кір Стармер, які того ж дня провели переговори, відзначили, що це буде важлива зустріч для обговорення прогресу на шляху до забезпечення справедливого і міцного миру.

  • Український президент обговорив зі Стармером небезпеку російського плану звести всі намагання до миру до неможливості обговорення.
