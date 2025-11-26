Зеленський обговорив використання заморожених російських активів із Урсулою фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Офіс президента України.

Президент подякував очільниці Єврокомісії за чітку позицію та меседжі на підтримку України під час її виступу в Європейському парламенті.

"Лідери мають однакове бачення: поки Росія відкидатиме всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна та фінансова допомога Україні – тривати", – ідеться у повідомленні.

Сторони обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України. Також скоординовано контакти на найближчий час.