СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський обговорив використання заморожених російських активів із Урсулою фон дер Ляєн

Сторони дійшли спільного бачення – санкції проти РФ повинні збільшуватися.

Зеленський обговорив використання заморожених російських активів із Урсулою фон дер Ляєн
Фото: Скріншот

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Офіс президента України.

Президент подякував очільниці Єврокомісії за чітку позицію та меседжі на підтримку України під час її виступу в Європейському парламенті.

"Лідери мають однакове бачення: поки Росія відкидатиме всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна та фінансова допомога Україні – тривати", – ідеться у повідомленні.

Сторони обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу Євросоюзу над рішенням щодо використання заморожених російських активів на захист України. Також скоординовано контакти на найближчий час.
