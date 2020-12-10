Окупанти дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі за добу

Втрат серед ЗСУ не було.

Впродовж минулої доби, 9 грудня, зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

По українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Водяного бойовики стріляли зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки - з автоматичного станкового гранатомета.

Для коригування вогню з АГС з боку Мінерального бойовики застосували безпілотник типу "квадрокоптер". Українські військові збили його зі стрілецької зброї після перетину лінії розмежування.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

З п очатку поточної доби, 10 грудня, окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки.

"Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, станом на липень 2020 року українські військові отримали 1,9 млн гривень за знищення російської техніки.