​КМДА створила комунальний археологічний центр

Його завданням буде консервація знахідок з Поштової площі.

Київська міська державна адміністрація створила комунальний заклад "Центр консервації предметів археології".

На сайті КМДА повідомили, що його першим завданням буде збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі. Центр буде співпрацювати з Інститутом археології НАН України.

Заклад буде займатися консервацією археологічних предметів, експериментальними дослідженнями, розробляти і впроваджувати методи консервації та реставрації археологічних предметів, пам’яток містобудування, архітектури та монументального мистецтва, обстежувати та досліджувати їх.

"В Україні немає аналогічних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації і музеєфікації археологічних знахідок. Особливо це стосується дерев’яних артефактів. Спеціалісти новоствореного Центру користуватимуться переважно закордонним досвідом. Наше найголовніше завдання – зберегти всі артефакти, знайдені під час археологічних досліджень", – пояснив необхідність такого центру директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Комунальний заклад "Центр консервації предметів археології", за даними аналітичної системи Youcontrol, було зареєстровано 12 січня. Обов'язки директора виконує Тетяна Осінчук.

Нагадаємо, що у 2015 році під час археологічних розкопок на Поштовій площі (їх замовили перед будівництвом торгового центру) знайшли залишки вулиці часів Київської русі.

Згодом Верховна Рада прийняла постанову про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі в Києві. Вона передбачає створення на цьому місці історичного музею.

У листопаді 2018 року Київрада розірвала договір з забудовником, який збирався на місці знайдених артефактів побудувати торговий центр.

У травні 2019 року розкопкам на Поштовій площі в Києві було присвоєно статус пам'ятника національного значення. Міністерство культури планувало подати об'єкт "Річкова брама тисячолітнього Києва" на київській Поштовій площі в список ЮНЕСКО.