Український ICOM закликав звільнити музейницю Олену Пех з полону "ДНР"

Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ІСОМ Ukraine) та Національний комітетІСОМ Польщі (ICOM Poland) опублікував звернення до Голови ОБСЄ щодо звільнення Олени Пех.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці українського ІСОМ.

Олена Пех – мистецтвознавиця і наукова співробітниця Горлівського художнього музею. Як повідомляється у зверненні, у 2014 році разом з неповнолітньою донькою вона виїхала з окупованої території до м. Одеса, але з 2016 р. була змушена регулярно їздити до Горлівки, щоб піклуватися про свою матір, яка потребувала медичної допомоги і догляду через погіршення стану здоров’я.

Олену затримали на окупованій "ДНР" території в серпні 2018 року, звинуватили у шпигунстві, піддали тортурам і "засудили" до 13 років ув'язнення.

Наразі Пех перебуває у колонії №127 у м. Сніжне.

"Немає жодних сумнівів у тому, що усі «обвинувачення» проти неї є абсурдними. Пані Олена Пех є заручницею. Практика захоплення у заручники цивільних осіб для подальшого тиску на Україну чи отримання викупу з близьких є поширеною на тій території, де не діють норми права і немає правосуддя. На це неодноразово звертали увагу правозахисники, журналісти та колишні бранці. Українська влада докладає необхідних зусиль для звільнення пані Пех, її включено до списку утримуваних осіб, яких пропонується взаємно звільнити. На жаль, заплановані у 2020 році звільнення так і не відбулися", – йдеться у зверненні.

ICOM Україна просить голову ОБСЄ "скористатися своїм впливом, щоб якомога швидше забезпечити доступ представників МКЧХ до пані Пех та інших бранців. Зокрема, просимо підняти це питання через представників ОБСЄ у Тристоронній контактній групі на найближчому засіданні".

19-20 січня Анн Лінде здійснює візит до України.

Нагадаємо, Росія продовжує блокувати взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти "мирний план", запропонований представниками окупованих територій Донбасу.