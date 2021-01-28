Рада відправила на повторне читання законопроєкт робочої групи щодо виходу з конституційної кризи

Він пропонує підвищити кваліфіковану більшість для ухвалення рішення з 10 до 12 суддів.

Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт "Про конституційну процедуру", напрацьований робочою групою для виходи з кризи після скандального рішення Конституційного суду. Його відправили на повторне перше читання.

За проєкт закону висловилися тільки 197 нардепів. Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Документ підвищує кваліфіковану більшість, необхідну для ухвалення рішення - 12 голосів суддів замість 10. Це дві третини суду. Також усна форма провадження визначається основною формою.

Текст законопроєкту направився до Венеційської комісії, Рада очікує її висновків.

Під час презентації законопроєкту у грудні постійна представниця Верховної Ради у Конституційному суді Совгиря повідомляла, що цей документ є "своєрідним кодексом конституційного судочинства".

"Законопроєкт закладає таку модель: на першому місці була і залишається Конституція України, далі буде Закон про конституційну процедуру. Окремі процедурні питання ми пропонуємо врегулювати на рівні Регламенту КСУ. Така модель регулювання діяльності КСУ повністю відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, які були висловлені 11-12 грудня", - повідомила Совгиря.

Нагадаємо, що це вже третій законопроєкт робочої групи з врегулювання конституційної кризи. У грудні Верховна Рада ухвалила внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо особливостей складання адмінпротоколів стосовно суддів, суддів Конституційного суду.

Ще один законопроєкт - про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції. Він відновлює повноцінну роботу НАЗК, його на засіданні 15 грудня ухвалив парламент.

Як відомо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.