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Польща заборонила літакам Білорусі входити у свій повітряний простір

Таке рішення є частиною реалізації санкцій, ініційованих прем'єр-міністром на засіданні Ради Європи.

Польща заборонила літакам Білорусі входити у свій повітряний простір
Фото: belarus-news.eu

Уряд Польщі заборонив літакам білоруських авіакомпаній входити у повітряний простір країни.

Про це у Twitter повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

"Рада міністрів ухвалила заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, які використовують авіаперевізники з Білорусі", – повідомив Мюллер.

За словами Мюллера, таке рішення є частиною реалізації санкцій, ініційованих прем'єр-міністром на засіданні Ради Європи.

Нагадаємо, раніше сьогодні Польща Польща не пропустила через свій повітряний простір літак білоруської авіакомпанії "Белавіа", який прямував з Мінська до Барселони. За словами речника польського аеронавігаційного агентства, білоруську сторону було повідомлено про можливі проблеми для літака з перетином кордону Франції, яка заборонила польоти для білоруських рейсів. Через це літак вимушений був повернутися до Мінська.

23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив посадку на вимогу білоруської сторони.

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