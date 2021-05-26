Польща заборонила літакам Білорусі входити у свій повітряний простір

Таке рішення є частиною реалізації санкцій, ініційованих прем'єр-міністром на засіданні Ради Європи.

Уряд Польщі заборонив літакам білоруських авіакомпаній входити у повітряний простір країни.

Про це у Twitter повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

"Рада міністрів ухвалила заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, які використовують авіаперевізники з Білорусі", – повідомив Мюллер.

За словами Мюллера, таке рішення є частиною реалізації санкцій, ініційованих прем'єр-міністром на засіданні Ради Європи.

Rada Ministrów przyjęła zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników z Białorusi.

Jest to element realizacji sankcji, o które wnioskował podczas Rady Europejskiej premier @MorawieckiM. — Piotr Müller (@PiotrMuller) May 26, 2021

Нагадаємо, раніше сьогодні Польща Польща не пропустила через свій повітряний простір літак білоруської авіакомпанії "Белавіа", який прямував з Мінська до Барселони. За словами речника польського аеронавігаційного агентства, білоруську сторону було повідомлено про можливі проблеми для літака з перетином кордону Франції, яка заборонила польоти для білоруських рейсів. Через це літак вимушений був повернутися до Мінська.

23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив посадку на вимогу білоруської сторони.