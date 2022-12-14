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Косово подало заявку на вступ до ЄС

Президентка зазначила, що для громадян Косова немає іншої альтернативи.

Косово подало заявку на вступ до ЄС
Фото: Вйоса Османі / Twitter

Президентка Косова Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та глава парламенту Гляук Конюфца підписали заявку на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Османі зазначила, що сьогодні "історичний момент", і Косово стало на крок ближчим до здійснення мрії тих, хто пожертвував своїм життям за свободу, незалежність і демократію, а також "до здійснення нашого спільного і непохитного прагнення приєднатися до Європейського Союзу". 

Османі зазначила, що для громадян Косова немає іншої альтернативи, ніж вступ до ЄС. За її словами, Косово заслуговує бути частиною ЄС.

"Наймолодша країна на найстарішому континенті, країна політичного плюралізму, Косово з вільною ринковою економікою, заслуговує бути частиною сім’ї ЄС. Наш шлях вперед чіткий, процес може бути довгостроковим, але ми зробимо всю роботу, щоб ЄС міг легше виконувати свою", - сказала Османі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Косово 15 грудня офіційно подасть до Брюсселя заявку на членство в Євросоюзі.

Наразі незалежність Косова не визнали п'ять країн Євросоюзу: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.

В Косово тривають суперечки з етнічними сербами щодо номерних знаків на авто, нещодавно відбулися сутички. 

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