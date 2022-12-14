Міністри енергетики ЄС не узгодили план обмеження ціни на газ

Міністри енергетики країн Євросоюзу знову не змогли досягти згоди щодо деталей екстреного обмеження ціни на природний газ.

Про це пише The Wall street journal.

Пропозицію висунула минулого місяця Європейська комісія. Її гостро розкритикували: низка країн попереджала про непередбачені наслідки, а інші заявили, що запропонована межа є надто високою, щоб бути ефективною.

Посадовці заявили, що міністри досягли прогресу в певних аспектах плану, включно з умовами, за яких обмеження ціни може бути автоматично деактивовано. Але вони не змогли дійти згоди щодо того, на якому рівні має бути встановлена межа ціни.

“Сьогодні ми були дуже близькі”, – сказав міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

За його словами, обговорення продовжиться наступного понеділка. “Для обговорення в понеділок буде тільки одне відкрите питання – рівень ціни, що запускає механізм”, – сказав Сікела.

Зазначимо, вторгнення Росії в Україну та обмеження постачання природного газу призвели до зростання цін на енергоносії та викликали побоювання щодо можливого дефіциту. Попередні заходи, вжиті країнами ЄС, включають перерозподіл частини доходів енергетичних компаній та спроби скорочення споживання газу.

Нагадаємо, Європейська комісія представила пропозицію щодо обмеження надмірних цін на газ 22 листопада. Механізм мав би застосовуватися до головного газового хабу ЄС – нідерландського TTF.