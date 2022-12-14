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Мін’юст США повідомив про викриття шахрайської схеми закупівлі військових товарів для РФ

Обвинувачення висунули п'ятьом громадянам Росії та двом американцям.

Мін’юст США повідомив про викриття шахрайської схеми закупівлі військових товарів для РФ

Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення п'ятьом громадянам Росії та двом американцям у змові та інших злочинах, пов'язаних із глобальною схемою закупівель та відмивання грошей від імені уряду РФ.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Міністерство юстиції США.

Один з росіян є співробітником ФСБ, а американці – вихідцями з СРСР.

Обвинувачені: Євгеній Грінін, 44 роки, Москва; Олексій Іпполітов, 57 років, Москва; Борис Лівшиць, 52 роки, Санкт-петербург; Світлана Скворцова, 41 рік, москва; Вадим Конощенок, 48 років, санкт-Петербург; Олексій Брейман, 35 років, штат Нью-Гемпшир та Вадим Єрмоленко, 41 рік, штат Нью-Джерсі.

Розслідування проводить ФБР за сприяння багатосторонньої цільової групи для переслідування російських олігархів та посадовців, створеної у березні 2022 року.

Припускається, що обвинувачені змовилися з метою отримання технологій військового та подвійного призначення від американських компаній для російського оборонного сектору, а також контрабанди боєприпасів для снайперських гвинтівок, що є порушенням санкцій США, запроваджених на початку цього року.

Їх обвинувачують у змові з метою обману США щодо застосування заходів експортного контролю та економічних санкцій, контрабанді та недотриманні вимог щодо перевезення електроніки.

Ці особи незаконно придбали та експортували високочутливі електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані в розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових цілей.

Зазначено, що обвинувачені були пов'язані з ТОВ “Сернія Інжиніринг” та ТОВ “Сертал” – московськими компаніями, які працюють під керівництвом російських спецслужб для закупівлі передової електроніки та обладнання для російського військово-промислового комплексу й науково-дослідницького сектору. Обидві компанії керували розгалуженою мережею підставних фірм і банківських рахунків у всьому світі, зокрема у США, які використовувалися для приховування участі уряду та реальних російських користувачів обладнання американського походження.

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на ці компанії було накладено санкції.

Обвинуваченим загрожує термін до 30 років позбавлення волі.

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