Мін’юст США повідомив про викриття шахрайської схеми закупівлі військових товарів для РФ

Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення п'ятьом громадянам Росії та двом американцям у змові та інших злочинах, пов'язаних із глобальною схемою закупівель та відмивання грошей від імені уряду РФ.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Міністерство юстиції США.

Один з росіян є співробітником ФСБ, а американці – вихідцями з СРСР.

Обвинувачені: Євгеній Грінін, 44 роки, Москва; Олексій Іпполітов, 57 років, Москва; Борис Лівшиць, 52 роки, Санкт-петербург; Світлана Скворцова, 41 рік, москва; Вадим Конощенок, 48 років, санкт-Петербург; Олексій Брейман, 35 років, штат Нью-Гемпшир та Вадим Єрмоленко, 41 рік, штат Нью-Джерсі.

Розслідування проводить ФБР за сприяння багатосторонньої цільової групи для переслідування російських олігархів та посадовців, створеної у березні 2022 року.

Припускається, що обвинувачені змовилися з метою отримання технологій військового та подвійного призначення від американських компаній для російського оборонного сектору, а також контрабанди боєприпасів для снайперських гвинтівок, що є порушенням санкцій США, запроваджених на початку цього року.

Їх обвинувачують у змові з метою обману США щодо застосування заходів експортного контролю та економічних санкцій, контрабанді та недотриманні вимог щодо перевезення електроніки.

Ці особи незаконно придбали та експортували високочутливі електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані в розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових цілей.

Зазначено, що обвинувачені були пов'язані з ТОВ “Сернія Інжиніринг” та ТОВ “Сертал” – московськими компаніями, які працюють під керівництвом російських спецслужб для закупівлі передової електроніки та обладнання для російського військово-промислового комплексу й науково-дослідницького сектору. Обидві компанії керували розгалуженою мережею підставних фірм і банківських рахунків у всьому світі, зокрема у США, які використовувалися для приховування участі уряду та реальних російських користувачів обладнання американського походження.

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на ці компанії було накладено санкції.

Обвинуваченим загрожує термін до 30 років позбавлення волі.