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Росіяни обстріляли населений пункт на Херсонщині та поранили чоловіка

Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Росіяни обстріляли населений пункт на Херсонщині та поранили чоловіка
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

У понеділок близько 10:30 російська армія обстріляла з тимчасово окупованого лівого берега Комишанський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, в одному з населених пунктів був поранений чоловік 60-ти років. Під час ворожої атаки він перебував на відкритому просторі.

Постраждалого госпіталізували з акубаротравмою та множинними осколковими пораненнями грудної клітини, живота, рук та ніг. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти обстріляли села Херсонщини – Томина Балка та Новоберислав. Двічі під вогнем росіян перебувало село Козацьке. Поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Пошкоджені будинки та господарські споруди.

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