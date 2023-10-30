Росіяни обстріляли населений пункт на Херсонщині та поранили чоловіка

У понеділок близько 10:30 російська армія обстріляла з тимчасово окупованого лівого берега Комишанський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, в одному з населених пунктів був поранений чоловік 60-ти років. Під час ворожої атаки він перебував на відкритому просторі.

Постраждалого госпіталізували з акубаротравмою та множинними осколковими пораненнями грудної клітини, живота, рук та ніг. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти обстріляли села Херсонщини – Томина Балка та Новоберислав. Двічі під вогнем росіян перебувало село Козацьке. Поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Пошкоджені будинки та господарські споруди.