Російські війська активізувалися поблизу Бахмута, – Сирський

Ворог суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій.

У районі Бахмута Донецької області російські окупанти суттєво посилили своє угруповання й перейшли від оборони до активних дій.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"На сході обстановка залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції. Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій", – сказав він.

Сирський зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках використовують штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".

"Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас, завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", – наголосив Сирський.

Командувач також повідомив, що провів роботу з командирами військових частин, які діють на напрямках зосередження основних зусиль противника, для того щоб оперативно реагувати на дії противника й виробити ефективні способи боротьби з ним.

"Після детального розгляду особливостей характеру та способу дій ворога ми обговорили всі можливі шляхи застосування наших військ. Спланували подальшу роботу. Звісно, можна планувати будь-які дії, але їхня ефективність залежить насамперед від мужності та стійкості наших воїнів, рівня їхньої професійної підготовки. Тому завжди на перше місце ставлю моральну складову й готовність наших військовослужбовців виконувати поставлені завдання", – зазначив Сирський.

Він додав, що користується кожною нагодою, щоб поспілкуватись із воїнами та "висловити слова поваги за їхню надзвичайно ефективну та неймовірно складну бойову роботу".

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції південніше Бахмута, мають успіхи східніше Кліщіївки та східніше Андріївки. У той же час, у зв'язку з високими втратами росіяни перекидають на цей напрямок додаткові підрозділи.