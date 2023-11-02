Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири ЗРК С-400 внаслідок українських ударів за останній тиждень, – МО Британії

Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет (ЗРК) великої дальності через українські удари за останній тиждень, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
26 жовтня російські ЗМІ повідомили, що в Луганській області було знищено три російські пускові установки С-400 Триумф (SA-21).
Українські джерела повідомили і про інші втрати російської ППО в Криму.
Росія давно віддає перевагу високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.
Недавні втрати підкреслюють, що російська Об’єднана система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, швидше за все, посилить і без того значне навантаження на інші системи та операторів.
Існує реалістична ймовірність того, що, коли Росія замінить знищені системи в Україні, вона послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 November 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 2, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2rCvub7o8d
Нагадаємо, на початку жовтня джерела LB повідомили, що дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Бєлгородської області Росії. У вересні СБУ вразила такий самий комплекс у Криму.