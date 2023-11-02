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Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири ЗРК С-400 внаслідок українських ударів за останній тиждень, – МО Британії

Повідомляється про знищені С-400 у окупованих Луганській області та Криму.

Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири ЗРК С-400 внаслідок українських ударів за останній тиждень, – МО Британії
Російська система протиракетної оборони С-400
Фото: ЕРА/UPG

Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет (ЗРК) великої дальності через українські удари за останній тиждень, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. 

26 жовтня російські ЗМІ повідомили, що в Луганській області було знищено три російські пускові установки С-400 Триумф (SA-21).

Українські джерела повідомили і про інші втрати російської ППО в Криму.

Росія давно віддає перевагу високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.

Недавні втрати підкреслюють, що російська Об’єднана система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, швидше за все, посилить і без того значне навантаження на інші системи та операторів.

Існує реалістична ймовірність того, що, коли Росія замінить знищені системи в Україні, вона послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах.

Нагадаємо, на початку жовтня джерела LB повідомили, що дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Бєлгородської області Росії. У вересні СБУ вразила такий самий комплекс у Криму.

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