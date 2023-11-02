Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири ЗРК С-400 внаслідок українських ударів за останній тиждень, – МО Британії

Повідомляється про знищені С-400 у окупованих Луганській області та Криму.

Росія, імовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет (ЗРК) великої дальності через українські удари за останній тиждень, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

26 жовтня російські ЗМІ повідомили, що в Луганській області було знищено три російські пускові установки С-400 Триумф (SA-21).

Українські джерела повідомили і про інші втрати російської ППО в Криму.

Росія давно віддає перевагу високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.

Недавні втрати підкреслюють, що російська Об’єднана система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, швидше за все, посилить і без того значне навантаження на інші системи та операторів.

Існує реалістична ймовірність того, що, коли Росія замінить знищені системи в Україні, вона послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2rCvub7o8d — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 2, 2023

Нагадаємо, на початку жовтня джерела LB повідомили, що дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Бєлгородської області Росії. У вересні СБУ вразила такий самий комплекс у Криму.