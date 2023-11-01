Західні партнери переорієнтовують допомогу на відновлення Миколаєва

Миколаїв отримує допомогу від міжнародних партнерів, водночас змінюється її формат.

Про це повідомила пресслужба міськради Миколаєва.

“Якщо раніше допомога була орієнтована на гуманітарні потреби: продукти харчування, одяг, закриття гуманітарних питань, то зараз це більше допомога на відновлення. На відновлення економічного розвитку, інфраструктури, наших шкіл — працюють з укриттями вони дуже багато. Надходить допомога і на відновлення бізнесу — поступово нарощують грантові програми. Зараз іде фаза збору пропозицій, а на наступні роки планують більше долучати підприємства”, - сказала директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко.

Вона додала, що донори орієнтуються на економічне відновлення, і таким чином економіка має знову запрацювати і підтримувати розвиток Миколаєва.

Шуліченко підкреслила, що зменшення в наданні допомоги Миколаїв не відчуває.

Раніше повідомлялось, що південнокорейська компанія SsangYong Engineering and Construction Co планує профінансувати будівництво та ремонт семи об’єктів соціальної інфраструктури. Йдеться про побудову двох дитсадків, двох шкіл та ремонти лікарні у Миколаївській області, ліцею в Миколаєві та школи в Харкові.