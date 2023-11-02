ЗСУ знищили за добу 930 окупантів, 18 танків та літак ворога, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні проти України близько 302 420 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 302 420 (+930) осіб,

танків ‒ 5 241 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 877 (+43) од,

артилерійських систем – 7 292 (+42) од,

РСЗВ – 850 (+4) од,

засоби ППО ‒ 566 (+3) од,

літаків – 322 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 488 (+20),

крилаті ракети ‒ 1 549 (+2),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 658 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1 032 (+13).

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.