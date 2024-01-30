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Зеленський і ексгенсек НАТО Расмуссен обговорили рух України до вступу в Альянс

Також ішлося про безпекові договори, які наша держава планує підписати з іншими країнами.

Зеленський і ексгенсек НАТО Расмуссен обговорили рух України до вступу в Альянс
Президент України Володимир Зеленський і ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у 2009–2014 роках, головою-засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, який перебуває в нашій країні з візитом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сторони обговорили декларацію G7 на саміті НАТО у Вільнюсі, безпекову угоду України і Великобританії та роботу над такими ж домовленостями з іншими державами.

"Дякую вашій з Андрієм Єрмаком групі за допомогу у створенні проєкту Київського безпекового договору, який ліг в основу Вільнюської декларації та передбачає такі серйозні безпекові зобовʼязання. Вже маємо перші результати: з Великою Британією підписано дуже важливий безпековий документ. Триває робота з іншими державами. Сподіваюся на результат найближчим часом", – сказав Зеленський. 

Расмуссен і Єрмак розповіли Президенту про плани щодо створення міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Зеленський зазначив, що Україна як майбутній член НАТО зможе значно посилити потенціал Альянсу, оскільки українська армія має безцінний досвід ведення повномасштабної війни проти Росії.

  • Для того, аби просувати Україну на шляху до НАТО створять міжнародну робочу групу із безпекових питань та євроатлантичної інтеграції. 
  • Серед її ключових учасників - колишні президенти Литви Даля Грібаускайте, Польщі Олександр Квасневський, експрем'єри Великобританії Борис Джонсон, Фінляндії Санна Марін, Словаччини Мікулаш Дзурінда, колишній держсекретар США Гіларі Клінтон, ексспецпредставник Держдепу з питань України, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер та інші.
  • У результаті українська сторона очікує, що група дасть документ з рекомендаціями та аргументацією позицій, яка допомагатиме рухатися вперед до членства в НАТО.
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