Зеленський і ексгенсек НАТО Расмуссен обговорили рух України до вступу в Альянс

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у 2009–2014 роках, головою-засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, який перебуває в нашій країні з візитом.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Сторони обговорили декларацію G7 на саміті НАТО у Вільнюсі, безпекову угоду України і Великобританії та роботу над такими ж домовленостями з іншими державами.
"Дякую вашій з Андрієм Єрмаком групі за допомогу у створенні проєкту Київського безпекового договору, який ліг в основу Вільнюської декларації та передбачає такі серйозні безпекові зобовʼязання. Вже маємо перші результати: з Великою Британією підписано дуже важливий безпековий документ. Триває робота з іншими державами. Сподіваюся на результат найближчим часом", – сказав Зеленський.
Расмуссен і Єрмак розповіли Президенту про плани щодо створення міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.
Зеленський зазначив, що Україна як майбутній член НАТО зможе значно посилити потенціал Альянсу, оскільки українська армія має безцінний досвід ведення повномасштабної війни проти Росії.
- Для того, аби просувати Україну на шляху до НАТО створять міжнародну робочу групу із безпекових питань та євроатлантичної інтеграції.
- Серед її ключових учасників - колишні президенти Литви Даля Грібаускайте, Польщі Олександр Квасневський, експрем'єри Великобританії Борис Джонсон, Фінляндії Санна Марін, Словаччини Мікулаш Дзурінда, колишній держсекретар США Гіларі Клінтон, ексспецпредставник Держдепу з питань України, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер та інші.
- У результаті українська сторона очікує, що група дасть документ з рекомендаціями та аргументацією позицій, яка допомагатиме рухатися вперед до членства в НАТО.