Головне за четвер, 25 квітня: майже 40 відбитих штурмів на двох напрямках, обстріли Донеччини і Харківщини

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 93 бойових зіткнення, ворожі обстріли, підтоплення на Черкащині, резолюція Європарламенту. Яким запам’ятається 792-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 93 бойові зіткнення.

Ворог завдав чотирьох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському відбили 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському відбито 23 атаки в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 квітня – в нашій новині.

В Удачному на Донеччині три особи загинули, ще четверо поранені через ракетний удар окупантів. У Офісі генпрокурора уточнили, що в області вдень загинуло 5 та отримали поранення 8 цивільних.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що росіяни завдали удару по селищу сьогодні в обід. За попередньою інформацією, росіяни ударили ракетою.

Пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і близько 20 приватних будинків.

Також 1 людина загинула і 2 будинки пошкоджені у Курахівці, яку ворог обстріляв зі ствольної артилерії.

Окупанти влучили біля залізничного вокзалу Балаклії Ізюмського району Харківської області. Станом на 19.15 було відомо про десятьох постраждалих. Окупанти вдарили ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм».

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання біля залізничного вокзалу. Попередньо, пʼятеро людей постраждали - три жінки та двоє чоловіків. Деталі встановлюються. Усі служби працюють на місці", – написав Синєгубов.

У Балаклійській міській військовій адміністрації попросили не наближатися до залізничного вокзалу.

Співробітники ДСНС в місцях підтоплення заплав і понижених прирічкових територій у Черкаській області здійснюють заходи для недопущення погіршення ситуації.

“Де є можливість, разом з курсантами ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля рятувальники укріплюють і зводять загороджувальні дамби”, - розповіли в ДСНС.

Крім того, чотири групи бійців ДСНС моніторять ситуацію у Черкаському і Золотоніському районах із використанням БпЛА. Рятувальники постійно тримають зв’язок з жителями, відрізаними водою від суші, і за необхідності готові надати їм допомогу.

Рівень небезпеки наразі залишається помаранчевим.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав заяву про відставку. Згодом він прокоментував це рішення, назвавши його правильним.

Про це повідомив голова Верховної ради України Руслан Стефанчук. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Нагадаємо, 23 квітня НАБУ повідомило, що міністра, колишнього голову аграрного комітету, викрили на заволодінні державною землею в сумі 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

Більше інформації – в новині.

Європарламент ухвалив резолюції із засудженням проведення "перевиборів" Володимира Путіна та закликом не визнавати їх легітимність.

У документі, який підтримали 493 людини, депутати назвали російські вибори "фарсом", пише "Європейська правда".

Вони закликали країни-члени ЄС не визнавати результати цих виборів, позаяк Кремль провів їх і на окупованих українських територіях, а вибори на російській території не були вільними.

У резолюції зазначили, що метою імітації процесу волевиявлення була легітимізація подальшої влади Путіна та внутрішні репресії і війна проти України.

Окремо в документі висловили жаль через те, що прем'єр країни-члена ЄС Угорщини вирішив привітати Путіна з перемогою.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!