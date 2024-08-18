Головне за неділю, 18 серпня: бомбардування Білопілля, 110 боєзіткнень, операція в Курській області

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 серпня на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України чотирьох ударів сімома ракетами та 50 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 577 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували українські війська біля Диліївки, Залізного, Неліпівки та Торецька. Шістнадцять наступів зупинили, три штурми досі тривають. Ситуація під контролем наших військ.

На Покровському від початку цієї доби зафіксували 33 бої у районах населених пунктів Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка, Птиче, Завітне та Михайлівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 серпня – в новині.

Російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на місто Білопілля Сумської області.

За попередньою інформацією одна людина загинула та одна отримала поранення.

"Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля. Попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи... Під завалами будівель можуть бути люди", - йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

Пізніше Сумська обласна прокуратура заявила, що через атаку постраждала 11-річна донька загиблого - у неї серйозні поранення. Також є ще двоє потерпілих. Пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.

Віцепрем’єрка-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Покровська, Мирнограда і Селидового Донецької області евакуюватися.

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюся до жителів населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватися. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до безпечніших регіонів", - написала вона в Telegram.

Вона також заявила, що перебування там цивільних "заважає працювати Силам оборони".

"Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоров’я вас і ваших дітей цінніші. Також розумію, що в евакуації ви стикнетесь із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації – всі ми допоможемо", - запевнила Верещук.

У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла - завтра ввечері діятиме одна черга, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - ідеться в повідомленні.

Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.

Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на смерть відомого французького актора Алена Делона, який неодноразово висловлював свою підтримку Україні та засуджував російську агресію.

У коментарі LB.ua пан посол відзначив, що написав в мережі "Х" цитату з назви відомого фільму з Делоном, "Прошавай, друже", бо актор був справжнім другом для українського народу.

"Я написав в "Твіттері" цитатою з назви з відомого фільму з Делоном, "Прошавай, друже", бо він дійсно був другом — для мене, нашої країни і нашого народу. З першого дня великого вторгнення він зайняв про активну позицію і записав цілу низку форматів на підтримку українського народу і ЗСУ. Французький Телеканал LCI створив цикл передач про це. А відео спілкування Делона з Президентом Зеленським в 2022-му році подивились понад 120 мільйонів людей в світі", — розповів Вадим Омельченко.

Пан посол нагадав, що минулого року президент Зеленський вшанував великого автора орденом "За заслуги перед Україною".

"В українському Культурному центрі в Парижі є маленький музей Делона, оскільки саме в цій будівлі він свого часу жив. Сподіваюся, ми збережемо памʼять про великого актора і друга назавжди", — додав дипломат.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!