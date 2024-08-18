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Генштаб: зі 110 боїв найбільше зіткнень зафіксували на Покровському і Торецькому напрямках

На Торецькому росіяни 19 разів атакували українські війська біля Диліївки, Залізного, Неліпівки та Торецька. 

Генштаб: зі 110 боїв найбільше зіткнень зафіксували на Покровському і Торецькому напрямках
Українська армія
Фото: Генштаб

Станом на 22.00 18 серпня на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України чотири удари сімома ракетами та 50 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 577 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Вовчанська та Липців. Дві атаки противника тривають.

На Куп’янському ворог 16 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. Дванадцять боїв завершено, чотири - тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня відбулися 15 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Греківки, Невського, Макіївки, Торського та Тернів. Наразі продовжуються дві атаки.

На Сіверському оборонці української землі відбили ворожий штурм у районі Верхньокам’янського.

На Краматорському точилися 10 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Предтечиного та Кліщіївки. На цей час - без боєзіткнень.

На Торецькому росіяни 19 разів атакували українські війська біля Диліївки, Залізного, Неліпівки та Торецька. Шістнадцять наступів зупинили, три штурми досі тривають. Ситуація під контролем наших військ.

На Покровському від початку цієї доби зафіксували 33 бої у районах населених пунктів Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка, Птиче, Завітне та Михайлівка. Сили оборони відбили 24 атаки, дев’ять ще продовжуються. Сьогодні на цьому напрямку був знищили 231 окупанта,а також танк, дві артилерійські системи, 120-мм міномет, чотири БпЛА та дев’ять одиниць автотранспорту. До того ж, пошкоджено МТ-ЛБ, дві артилерійські системи, 120-мм міномет та п’ять авто.

На Курахівському ворог шість разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Времівському противник здійснив чотири наступальні дії у бік Вугледару, Роздольного та Водяного. Один бій досі триває.

На Придніпровському ворог не мав успіху, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

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