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Естонія запровадила національні санкції проти чотирьох росіян, які ЄС виключив зі списку на вимогу Угорщини

У переліку - сестра російського олігарха Алішера Усманова, бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор, а також міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов.

Естонія запровадила національні санкції проти чотирьох росіян, які ЄС виключив зі списку на вимогу Угорщини
Маргус Цахкна
Фото: EPA/UPG

Естонія ввела національні санкції проти чотирьох росіян, яких раніше виключили зі санкційного списку ЄС на вимогу Угорщини. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає «Європейська правда».

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Міністр сказав, що естонський уряд пішов на таке рішення на тлі дискусій у ЄС щодо продовження санкцій. ТомуТаллінн увів власні обмеження проти всіх осіб, які перебували у санкційному списку.

«Я ухвалив рішення про введення національних санкцій щодо Кантора, Дегтярьова та Ісмаїлової у відповідь на їхнє виключення з санкційного списку ЄС», – сказав Цахкна.

У переліку - Гульбахор Ісмаїлова (сестра російського олігарха Алішера Усманова), бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор, а також міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов.

Угорщина наполягала, аби їх виключили з-під санкцій, і опісля погодилася підтримати продовження обмежувальних заходів ЄС на пів року. 

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