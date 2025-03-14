Естонія запровадила національні санкції проти чотирьох росіян, які ЄС виключив зі списку на вимогу Угорщини

У переліку - сестра російського олігарха Алішера Усманова, бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор, а також міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов.

Естонія ввела національні санкції проти чотирьох росіян, яких раніше виключили зі санкційного списку ЄС на вимогу Угорщини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає «Європейська правда».

Міністр сказав, що естонський уряд пішов на таке рішення на тлі дискусій у ЄС щодо продовження санкцій. ТомуТаллінн увів власні обмеження проти всіх осіб, які перебували у санкційному списку.

«Я ухвалив рішення про введення національних санкцій щодо Кантора, Дегтярьова та Ісмаїлової у відповідь на їхнє виключення з санкційного списку ЄС», – сказав Цахкна.

У переліку - Гульбахор Ісмаїлова (сестра російського олігарха Алішера Усманова), бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор, а також міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов.

Угорщина наполягала, аби їх виключили з-під санкцій, і опісля погодилася підтримати продовження обмежувальних заходів ЄС на пів року.