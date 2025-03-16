​За тиждень Повітряні сили ЗСУ збили понад 850 повітряних ворожих цілей

Наші пілоти завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів.

Протягом тижня протиповітряною обороною було знищено понад 850 повітряних цілей, у тому числі балістичну ракету Іскандер-М/KN-23, 15 ударних безпілотників типу Shahed, 170 розвідувальних безпілотників, а також 172 БпЛА інших типів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Упродовж тижня було здійснено понад 160 літаковильотів: близько 40 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ і понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття.

Наші пілоти завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

За тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 440 бойових вильотів, з них - 27 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА і 113 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали близько 80 осіб, також уражено 19 ворожих укриттів і позицій.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що впродовж цього тижня російські окупанти застосували проти України понад 1020 ударних дронів, майже 1360 авіабомб та понад 10 ракет різних типів.