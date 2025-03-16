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​За тиждень Повітряні сили ЗСУ збили понад 850 повітряних ворожих цілей

Наші пілоти завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. 

​За тиждень Повітряні сили ЗСУ збили понад 850 повітряних ворожих цілей
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Протягом тижня протиповітряною обороною було знищено понад 850 повітряних цілей, у тому числі балістичну ракету Іскандер-М/KN-23, 15 ударних безпілотників типу Shahed, 170 розвідувальних безпілотників, а також 172 БпЛА інших типів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Упродовж тижня було здійснено понад 160 літаковильотів: близько 40 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ і понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття.

Наші пілоти завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

За тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 440 бойових вильотів, з них - 27 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА і 113 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали близько 80 осіб, також уражено 19 ворожих укриттів і позицій.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що впродовж цього тижня російські окупанти застосували проти України понад 1020 ударних дронів, майже 1360 авіабомб та понад 10 ракет різних типів.

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