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Прикордонники показали, як збили три російських "шахеди" над Чорним морем

Уражені безпілотники вибухнули у повітрі та впали в море.

Прикордонники показали, як збили три російських "шахеди" над Чорним морем
Фото: ДПСУ

Прикордонники показали, як вночі збивали над морем в Одеській області російські безпілотники типу Shahed.

Відео оприлюднила Державна прикордонна служба.

За ніч мобільні вогневі групи прикордонників збили три дрони-камікадзе. 

Уражені безпілотники вибухнули у повітрі та впали в море.

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 90 ударними безпілотниками. Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Унаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

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