Уражені безпілотники вибухнули у повітрі та впали в море.

Прикордонники показали, як вночі збивали над морем в Одеській області російські безпілотники типу Shahed.

Відео оприлюднила Державна прикордонна служба.

За ніч мобільні вогневі групи прикордонників збили три дрони-камікадзе.

Уражені безпілотники вибухнули у повітрі та впали в море.

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 90 ударними безпілотниками. Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Унаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.