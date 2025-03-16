ОВА: окупаційна влада закрила в'їзд до Рубіжного на ТОТ Луганщини

Перепустки видаються лише з дозволу місцевої окупаційної адміністрації.

Російська окупаційна влада запровадила в'їзд по перепустках до міста Рубіжне в Луганській області. Щоб отримати паперову перепустку, потрібно мати російський паспорт.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Російська влада закрила Рубіжне на в'їзд, аби потрапити в місто, потрібно отримати паперову перепустку, яку видає так звана місцева адміністрація.

"Для дозволу потребують надати заяву, копію паспорта РФ та вказати поважні причини подорожі. В електронному вигляді ці перепустки оформити неможливо", — ідеться у повідомленні ОВА.

В'їхати в Рубіжне без паперової перепустки тепер можуть лише люди, які мають документи на житло в місті російського зразка.

З лютого 2025 року російські окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття громадянства держави-агресора.