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Затриманому за вбивство одеського активіста Ганула вручили підозру

Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи застави.

Затриманому за вбивство одеського активіста Ганула вручили підозру
Затримання ймовірного вбивці активіста Дем'яна Ганула в Одесі
Фото: t.me/SBUkr

Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, вручили підозру.

Про це повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко, передає "Суспільне"

"Йому вручили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України - умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави", - сказав Плешко.

Як повідомляють "Грати", Київський районний суд Одеси сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваному. Засідання відбувається у закритому режимі. Відповідне клопотання подала прокуратура, а захист підозрюваного погодився.

  • 14 березня в центрі Одеси вбили 31-річного громадського діяча Дем'яна Ганула. Поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Через 5 годин чоловіка , який підозрюється у вбивстві, затримали.
  • Голова МВС Ігор Клименко розповів, що затриманий – 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину.
  • Злочин кваліфікували як убивство, вчинене на замовлення. Слідство опрацьовує версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула".
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