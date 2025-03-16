Затриманому за вбивство одеського активіста Ганула вручили підозру

Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, вручили підозру.
Про це повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко, передає "Суспільне".
"Йому вручили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України - умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави", - сказав Плешко.
Як повідомляють "Грати", Київський районний суд Одеси сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваному. Засідання відбувається у закритому режимі. Відповідне клопотання подала прокуратура, а захист підозрюваного погодився.
- 14 березня в центрі Одеси вбили 31-річного громадського діяча Дем'яна Ганула. Поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Через 5 годин чоловіка , який підозрюється у вбивстві, затримали.
- Голова МВС Ігор Клименко розповів, що затриманий – 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину.
- Злочин кваліфікували як убивство, вчинене на замовлення. Слідство опрацьовує версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула".