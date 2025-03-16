Затриманому за вбивство одеського активіста Ганула вручили підозру

Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи застави.

Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, вручили підозру.

Про це повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко, передає "Суспільне".

"Йому вручили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України - умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави", - сказав Плешко.

Як повідомляють "Грати", Київський районний суд Одеси сьогодні обирає запобіжний захід підозрюваному. Засідання відбувається у закритому режимі. Відповідне клопотання подала прокуратура, а захист підозрюваного погодився.