На Київщині сапери знищили бойову частину російського БпЛА

На Київщині громадяни виявили на льоду водойми з алишки російського безпілотника "Гербера" .

Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України знищили бойову частину на місці з дотриманням усіх мір безпеки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС .

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies