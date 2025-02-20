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На Київщині сапери знищили бойову частину російського БпЛА

Залишки дрона знайшли у Бучанському районі.

На Київщині сапери знищили бойову частину російського БпЛА
На Київщині сапери знищили бойову частину російського БпЛА
Фото: ДСНС

Сапери ДСНС знищили бойову частину російського БпЛА “Герань-2” у Київській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Місцеві мешканці виявили безпілотний літальний апарат у лісі Бучанського району Київщини.

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Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України знищили бойову частину на місці з дотриманням усіх мір безпеки.

В ДСНС нагадали: 

  • Не наближайтеся до підозрілих предметів.
  • Не чіпайте й не намагайтеся їх знешкодити.
  • Негайно повідомте рятувальників за номером 101.

На Київщині громадяни виявили на льоду водойми залишки російського безпілотника "Гербера".

На Київщині лісник знайшов бойову частину “шахеда”.

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