На Київщині сапери знищили бойову частину російського БпЛА

Сапери ДСНС знищили бойову частину російського БпЛА “Герань-2” у Київській області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Місцеві мешканці виявили безпілотний літальний апарат у лісі Бучанського району Київщини.
Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України знищили бойову частину на місці з дотриманням усіх мір безпеки.
В ДСНС нагадали:
- Не наближайтеся до підозрілих предметів.
- Не чіпайте й не намагайтеся їх знешкодити.
- Негайно повідомте рятувальників за номером 101.
На Київщині громадяни виявили на льоду водойми залишки російського безпілотника "Гербера".
На Київщині лісник знайшов бойову частину “шахеда”.