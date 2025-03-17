Росіяни атакували з артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області

Російські військові упродовж дня атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та FPV-дронами.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже десяток атак за день на районний центр, Марганецьку і Покровську громади Нікопольщини. Ворог декілька разів відкривав вогонь з важкої артилерії", — каже Лисак.

Агресор випустив п'ятнадцять снарядів і цілив fpv-дронами по населених пунктах Нікопольщини.

Через ворожі обстріли пошкоджені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалась, автомобільні бокси. Зайнялась суха трава.

На щастя, люди не постраждали.