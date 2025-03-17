Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували з артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області

Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Росіяни атакували з артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Російські військові упродовж дня атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та FPV-дронами.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже десяток атак за день на районний центр, Марганецьку і Покровську громади Нікопольщини. Ворог декілька разів відкривав вогонь з важкої артилерії", — каже Лисак. 

Агресор випустив п'ятнадцять снарядів і цілив fpv-дронами по населених пунктах Нікопольщини. 

Через ворожі обстріли пошкоджені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалась, автомобільні бокси. Зайнялась суха трава. 

На щастя, люди не постраждали.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies