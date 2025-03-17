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Росіяни за допомогою дронів "полюють" на дітей у Херсоні

Російські дрони переслідують цивільних, щоб скинути на них вибухівку.

Росіяни за допомогою дронів "полюють" на дітей у Херсоні

Російські окупанти влаштували терор проти дітей у Херсоні. За допомогою дронів ворог переслідує мирних жителів міста, а потім скидає вибухівку.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

Херсон постійно перебуває під російськими обстрілами, особливо що стосується дронових атак, які спрямовані проти цивільного населення. Одна з "розваг" окупантів — переслідувати мирних жителів безпілотниками та скидати на них вибухівку. 

Як зазначає Лубінець, цього разу "мішенню" російських окупантів стали діти.

"У соцмережах шириться відео з хлопчиком, який отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрона. Хлопчик розповів, що окупанти відкрили вогонь по ньому та його друзях, коли вони гралися на вулиці", — зазначає Омбудсман.

Дмитро Лубінець називає дії окупантів варварством, спрямованим проти українських дітей. "Такі дії грубо порушують міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, адже кожна дитина повинна бути захищеною! Безкарність призводить лише до нових злочинів", — наголошує він.

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