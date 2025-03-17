Сили оборони: лінія фронту на Вовчанському напрямку проходить по руслу річки Вовча

У місті Вовчанськ, що на Харківському напрямку, лінія фронту наразі проходить по руслу річки Вовча.

Про це повідомляє речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише Укрінформ.

"У районі Вовчанська ворожі сили не полишають спроб витіснити підрозділи Сил оборони України за межі міста, успіхів у цьому не мають. Потрібно сказати, що у самому місті лінія фронту зараз проходить по лінії річки Вовча, час від часу ворожі групи намагаються її форсувати, але безрезультатно", — зазначив він.

За словами речника, українській військові виявляють рух ворога і одразу застосовують усі наявні засоби для ліквідації.

"Навіщо їм потрібен Вовчанськ, навіть власне те, що від нього залишилося, бо від самого міста… залишилися лише самі руїни? Але навіть у руїнах можна проводити певне маскування, приховане переміщення. До того ж, у місті завжди є підземні комунікації, які ворог використовує для накопичення своїх сил і засобів", — додає речник.

За словами Шамшина, окупанти полюбляють залазити там у підвали, у різні труби.

"Але ми робимо все можливе, щоб коли вони залазять у труби, щоб їм там була "труба". Наразі ситуація у Вовчанську контрольована, ворог успіху не має", — запевнив він.

Відповідаючи на запитання, якими трубами йдуть загарбники, речник сказав, що це - каналізаційні комунікації, які росіяни використовують для того, щоб їх не побачили українські аеророзвідники.

За його словами, ситуація на їхньому напрямку упродовж тривалого часу залишається відносно стабільною, але складною.