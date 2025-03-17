Росіяни атакували 11 громад Сумщини

Сьогодні, 17 березня, російських обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Чернеччинська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 95 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 154 вибухи.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били мінометами та дронами, влучили в зупинку громадського транспорту.

Юнаківську громаду окупанти атакували КАБами, дронами, артилерією та мінометами, пошкоджено приватний будинок.

По Білопільській громаді армія РФ била дронами та мінометами, а по Хотінській - дронами, артилерією та РСЗВ.

Краснопільську громаду загарбники атакували дронами, мінометами та РСЗВ, а Миропільську - КАБами та артилерією.

По Шалигинській громаді ворог вдарив з артилерії та дронами.

Також дронами російські військові били по Есманьській, Миколаївській, Середино-Будській та Чернеччинській громадам.