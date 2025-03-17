Зеленський: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування

Український дрон на 3 тис. кілометрів пройшов випробування. Україна розвиває таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет – “Довгого Нептуна”. Можна сказати, задоволені результатами уражень”, - зазначив президент.

Він додав, що цього тижня Україна спілкуватиметься про виробництво більшої кількості ракет та дронів з нашими партнерами, оскільки українське оборонне виробництво разом з інвестиціями партнерів – це надійний фундамент для нової європейської архітектури безпеки.

“Сьогодні провів нараду з новим керівником Генерального штабу Андрієм Гнатовим – разом із міністром оборони України Умєровим ми визначили першочергові завдання. Зокрема, це стосується корпусної системи – треба якнайшвидше це впроваджувати”, - наголосив верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський нагадав, що завтра – уже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей. Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі – навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правди, – очевидно, що саме Путін продовжує й затягує цю війну.

“Саме Путін уже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші – фактично збереження життів, – щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки й надійного миру, – саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати”, - підкреслив голова держави.