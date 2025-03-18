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На фронті пройшло 155 боїв, майже третина із них відбулася на Покровському напрямку

На Торецькому напрямку відбулося 25 бойових зіткнень. 

На фронті пройшло 155 боїв, майже третина із них відбулася на Покровському напрямку
війна з Росією
Фото: Генштаб

Розпочалася 1119-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Про таке повідомив Генштаб. 

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 139 КАБ, залучив для ураження 2506 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Мартинівка, Піщане, Шабельне, Дорошівка, Мала Шапківка Харківської області; Покровськ, Новопавлівка, Леонтовичі, Звірове, Новосергіївка, Горіхове, Надіївка, Олексіївка, Одрадне, Розлив, Шевченко, Новопіль Донецької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один засіб ППО, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких – із РСЗВ.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, три засоби ППО, 149 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.
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