Наєв: рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій на одному з напрямків дозволило посилити оборону

У лютому Наєва призначили командувати групою на одному з напрямків Донецької області.

Командувач тактичної групою Сергій Наєв повідомив про результати другого місяця його роботи на одному з напрямків у Донецькій області. Він сказав, що найважливішим є збереження життя і здоров'я бійців, тож на одній з ділянок фронту ухвалили рішення відвести сили і засоби з невигідних позицій.

За його словами, це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити оборону. Ворог зазнає втрат.

"За останній місяць, завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й більше 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку", – сказав він.