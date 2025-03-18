Наєв: рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій на одному з напрямків дозволило посилити оборону

Командувач тактичної групою Сергій Наєв повідомив про результати другого місяця його роботи на одному з напрямків у Донецькій області. Він сказав, що найважливішим є збереження життя і здоров'я бійців, тож на одній з ділянок фронту ухвалили рішення відвести сили і засоби з невигідних позицій.
За його словами, це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити оборону. Ворог зазнає втрат.
"За останній місяць, завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й більше 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку", – сказав він.
- В лютому Наєва призначили командиром тактичної групи. За даними преси, це група "Велика Новосілка". Джерела журналістів стверджували, що рішення про призначення відбулося після інтерв'ю Наєва з критикою політичного керівництва.
- Наєв сказав, що входить у курс справ і вивчає склад сил і засобів.