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Наєв: рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій на одному з напрямків дозволило посилити оборону

У лютому Наєва призначили командувати групою на одному з напрямків Донецької області.

Наєв: рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій на одному з напрямків дозволило посилити оборону
Командувач тактичною групою Наєв і бійці
Фото: Наєв у Telegram

Командувач тактичної групою Сергій Наєв повідомив про результати другого місяця його роботи на одному з напрямків у Донецькій області. Він сказав, що найважливішим є збереження життя і здоров'я бійців, тож на одній з ділянок фронту ухвалили рішення відвести сили і засоби з невигідних позицій. 

За його словами, це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити оборону. Ворог зазнає втрат.

"За останній місяць, завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й більше 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку", – сказав він. 

  • В лютому Наєва призначили командиром тактичної групи. За даними преси, це група "Велика Новосілка". Джерела журналістів стверджували, що рішення про призначення відбулося після інтерв'ю Наєва з критикою політичного керівництва. 
  • Наєв сказав, що входить у курс справ і вивчає склад сил і засобів.
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