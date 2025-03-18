Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 144 людини, у тому числі 6 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 17 березня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 3 у Покровську і 2 у Костянтинівці”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 березня.

Покровський район. У Покровську поранено 3 дитини, пошкоджено 2 будинки; у Родинському пошкоджено будинок і 2 господарчі споруди. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено будинок. У Гродівській громаді зруйновано будинок у Малинівці, пошкоджено будинок у Новоекономічному.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено лінію електропередач. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 13 приватних будинків, 3 лінії електропередач, 2 газогони і автомобіль; у Стінках пошкоджено 6 будинків і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті пройшло 155 боїв, майже третина із них відбулася на Покровському напрямку.