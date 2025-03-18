У Запоріжжі СБУ затримала наркозалежного за підозрою у виготовленні вибухівки для терактів

Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на обіцянку «легких грошей».

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного агента російської воєнної розвідки у Запоріжжі. Як повідомляє пресслужба СБУ, на виконання ворожого завдання він мав виготовити низку саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у прифронтовому регіоні.

За матеріалами справи, поплічником РФ виявився наркозалежний мешканець Запоріжжя. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на обіцянку «легких грошей».

Як встановило розслідування, основним завданням фігуранта було виготовлення СВП та їх перевезення у приховані схрони, так звані «тайники».

Перед виконанням цієї терористичної роботи зловмисник пройшов «тестову місію» рашистів: розклеював по місту антиукраїнські листівки.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.