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Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Про це повідомляє Сумьська ОВА.  

Шалигинська громада: ворог атакував БпЛА (1 вибух). 

Великописарівська громада:завдано ударів дронами-камікадзе (2 вибухи), обстріл з мінометів (4 вибухи). 

Юнаківська громада: з ворожого літака випущено КАБ (1 вибух). Також зафіксовано удар дроном-камікадзе (2 вибухи). 

Миропільська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух). 

Краснопільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів), артилерії (1 вибух). 

Зноб-Новгородська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади.

Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 3 ворожих “шахеди”.

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