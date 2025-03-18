Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Про це повідомляє Сумьська ОВА.

Шалигинська громада: ворог атакував БпЛА (1 вибух).

Великописарівська громада:завдано ударів дронами-камікадзе (2 вибухи), обстріл з мінометів (4 вибухи).

Юнаківська громада: з ворожого літака випущено КАБ (1 вибух). Також зафіксовано удар дроном-камікадзе (2 вибухи).

Миропільська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів), артилерії (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади.

Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 3 ворожих “шахеди”.