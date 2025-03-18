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Міносвіти повідомило про створення першого в Україні інтерактивного Музею математики «Кубоїд»

Його основна мета – допомогти українським учням подолати освітні втрати в математиці, змінити підходи до її викладання через інноваційні методики навчання.

Міносвіти повідомило про створення першого в Україні інтерактивного Музею математики «Кубоїд»
Фото: Міносвіти

Створено перший в Україні інтерактивний Музей математики «Кубоїд». Це стратегічний освітній проєкт, покликаний зробити математику захопливою, доступною та цікавою, повідомляє Міносвіти. 

Його основна мета – допомогти українським учням подолати освітні втрати в математиці, змінити підходи до її викладання через інноваційні методики навчання та популяризацію STEM-дисциплін (S – science, T – technology, E – engineering, M – mathematics; природничі науки, технології, інженерія та математика).

Міністерство зазначає, що «Кубоїд» – це лише четвертий подібний музей у Європі та п’ятий у світі.

Над створенням цього простору розпочали роботу ще у 2021 році. Завдяки підтримці міжнародних донорів, створення музею тривало й під час повномасштабного вторгнення.

Міносвіти пояснило, що чому відкриття музею важливе для України сьогодні. Музей математики та його освітня програма для дітей і вчителів допоможуть подолати значні освітні втрати, спричинені війною та системними проблемами у вивченні математики:

  • 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики за результатами PISA–2022;
  • 132.5 – середній бал НМТ 2024 року з математики – найнижчий серед обовʼязкових предметів;
  • лише 36% учителів математики, які проходили сертифікацію, змогли підтвердити свої знання.

Окрім експозицій, Музей математики пропонуватиме освітні програми для двох основних груп – освітян і дітей. Вони будуть доступними як очно в музеї, так і онлайн для всіх охочих.

Музей пропонуватиме такі можливості:

для учнів: 

  • осягати теорію через дотик і взаємодію з експонатами;
  • долати прогалини у знаннях завдяки спеціальним онлайн-програмам, що розробили педагоги й науковці;
  • розвивати навички критичного мислення, логіки, просторової уяви.

для вчителів: 

  • спеціальні курси й тренінги з упровадження інтерактивних методик у навчанні;
  • простір для проведення занять, майстер-класів та воркшопів;
  • професійне середовище для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Наразі простір працюватиме в тестовому режимі. Першими доступ до музею отримають школи, учні яких цього року здобули перемоги на Всеукраїнській олімпіаді з математики. Під час тестового періоду відбудуться перші заняття для дітей та педагогів. А вже з 1 травня Музей математики стане доступним для всіх охочих.

Квитки до музею будуть доступними на сайті з 18 березня.

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