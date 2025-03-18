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​Військові 18-24 років зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу, - Міноборони

Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування.

​Військові 18-24 років зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу, - Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: pershyj.com

Міністерство оборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці 18-24 років навчатися у закладах вищої освіти.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Так, військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

"Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом «Контракт 18-24». Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті", -зазначив Умєров.

Він додав, що проєкт уже схвалив Кабінет міністрів і найближчим часом він буде поданий на підпис президенту.

  • 9 березня в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних сил України склали присягу перші військовослужбовці, які уклали річний контракт "18-24"
  • "Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом. Його офіційно запустили 11 лютого.  Проєкт пропонує контракт на мільйон, із яких 200 000 грн виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. 
  • Долучитися до ЗСУ через проєкт "Контракт 18-24" можна також через "Резерв+".
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