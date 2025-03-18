​Військові 18-24 років зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу, - Міноборони

Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування.

Міністерство оборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці 18-24 років навчатися у закладах вищої освіти.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Так, військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту, не перериваючи службу. Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

"Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом «Контракт 18-24». Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті", -зазначив Умєров.

Він додав, що проєкт уже схвалив Кабінет міністрів і найближчим часом він буде поданий на підпис президенту.