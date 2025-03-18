Головне за ніч та ранок вівторка, 18 березня: атака дронів на Київ, 155 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 155 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, порушення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 155 боїв, майже третина із них (44) - на Покровському напрямку.

На Торецькому напрямку відбулося 25 бойових зіткнень.

У Курській області українські воїни відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких – із РСЗВ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1560 окупантів, 8 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 3 засоби ППО. Загалом від початку вторгнення армія ворога втратила близько 897 010 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

ППО збила 63 ворожі дрони, ще майже стільки ж локаційно втрачені.

Загалом росіяни запустили по Україні 137 ударних безпілотників.

Більше інформації – в новині.

У Києві під час ранкової повітряної тривоги уламки російського дрона впали на територію школи в Деснянському районі. За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, діти в цей час були в укритті.

На відкритій місцевості виникло загоряння. Дані про пошкодження та поранених уточнюються.

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз Україна "робить правильні речі". Під час спілкування з журналістами 17 березня господар Білого дому сказав, що намагається досягнути припинення війни "заради людства" і щоб перестали гинути люди.

Трамп говорив про примус України до "правильних речей" в контексті суперечки між ним, віцепрезидентом і українським президентом в Овальному кабінеті, що відбулася під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Тоді, як відомо, вони звинуватили Зеленського в неповазі та небажанні досягнути миру, після чого достроково змусили українську делегацію покинути Білий дім. "Нам треба було змусити Україну робити правильні речі. Це була непроста ситуація. Ви бачили маленький проблиск в Овальному кабінеті. Але, я думаю що зараз вони роблять правильні речі", – сказав він.

Трамп пояснив, що спершу прагнуть досягнути припинення вогню, а потім – миру.

Докладніше – в новині.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу заявила, що світ наразі перебуває в найближчій позиції до миру щодо російсько-української війни.

Як пише Sky News, речниця Дональда Трампа стверджує, що "ми на лінії 10 ярдів від мирної угоди" – алюзія на американський футбол, де останній ривок до набору очок команда нападу здійснює за 10 ярдів від зони суперника.

Водночас прессекретарка ухилилася від питання, чи дав Президент України Володимир Зеленський право Трампу "ділити українські активи з Путіним", зазначивши, що це "було частиною дискусії між главами держав".

Армія оборони Ізраїлю повідомила про завдання ударів по об'єктах палестинського угруповання ХАМАС у Смузі Гази.

Як пише Reuters, щонайменше три будівлі були уражені в самій Газі, Рафаху та Хан-Юніс. Свідки та медичні співробітники стверджують, що внаслідок атак є жертви.

З 19 січня між Ізраїлем та ХАМАСом діяло перемир'я, під час якого терористи мали поступово звільняти заручників. Після завершення першої стадії мирного процесу сторонам так і не вдалося домовитися про те, що робити далі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!