На Чернігівщині росіяни атакували ударним безпілотником цивільне авто

Російські окупанти атакували ударним безпілотником цивільне авто у Чернігівській області.

Про це повідомили у Нацполіції.

"Сьогодні вдень до поліції надійшла інформація про те, що в місті Семенівка Новгород-Сіверського району на одній з вулиць росіяни атакували дроном авто, за кермом якого перебував 58-річний місцевий мешканець. Внаслідок удару чоловік отримав контузію, його легковий автомобіль пошкоджений", – йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибули поліцейські, які доставили постраждалого чоловіка до лікарні. Йому надають медичну допомогу.

Поліція зафіксувала наслідки атаки та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).