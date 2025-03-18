Його затримали під час отримання 48600 доларів США.

У Харкові затримали ділка, який збирався переправити за кордон сімох чоловіків. Його затримали під час отримання 48600 доларів США.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Встановили, що на початку лютого мешканець Дергачів розробив план втечі сімох військовозобовʼязаних чоловіків за кордон. Вартість "послуги" з одного ухилянта складала 7 тис. доларів США.

Ділок повідомив, що спочатку треба придбати квитки на потяг до західної частини України. Додав також, що він особисто буде супроводжувати "групу". Надалі їх вже буде чекати транспорт з водієм, який підвезе до найближчого місця біля кордону та висадить. Потім ухилянти мали пішки перетнути кордон.

Ділок наголосив, що співробітники Державної прикордонної служби України будуть обізнані про зазначений перехід та не чинитимуть будь-якого опору. Також чоловік додав, що організує й фіктивні медичні направлення, щоб не було "зайвих питань".

Підозрюваний і на цьому не зупинився. Розказав, що за додаткову плату він допоможе з доставленням до відділу місцевої поліції, де їм буде видано відповідну довідку про статус перебування особи у країні та організувати проставлення штампів у закордонному паспорті про вʼїзд до іноземної країни. Ця "послуга" коштуватиме додатково 1100 доларів США з кожної особи. Ухилянти погодились на цю "пропозицію".

Спочатку він отримав 14 тисяч гривень на квитки та медичні направлення за сімох ухилянтів.

Поїздка була запланована на 14 березня. Того дня перед відправленням потягу з Харкова фігурант сказав, що йому потрібно отримати суму за "пакет послуг" для шістьох військовозобовʼязаних та піти до відділення банку перевірити їх справжність. Ділку передали 48600 доларів США.

Проте до банку він зайти не встиг: чоловіка затримали правоохоронці. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 1 млн гривень.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до "схеми".