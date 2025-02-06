Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій

Цей бій став останнім танцем Володимира, після якого він оголосив, що завершує кар’єру. Минуло майже вісім років — Володимир знову готовий вийти на ринг. Принаймні про це заявляють авторитетні видання та впливові люди світу боксу. Чи повернеться Володимир Кличко? Запитали про це в його колишніх тренерів, які як ніхто знають, на що здатен ексчемпіон.

30 квітня 2017 року. День, який закарбувався в пам’яті чи не кожного вболівальника українського боксу: легендарний Володимир Кличко достроково поступився тоді ще британському проспекту Ентоні Джошуа. За поєдинок не було соромно — він радше розчарував, адже спочатку Володимир відправив суперника в нокдаун, а після не витримав натиску молодшого боксера й поступився.

Рекорд, який може побити Кличко

У розмовах про можливе повернення Володимира Кличка в ринг постійно акцентують на «вічному» рекорді Формана: 5 листопада 1994 року Джордж Форман у віці 45 років вийшов на ринг проти Майкла Мурера й нокаутував його в 10-му раунді. Так він став найстаршим чемпіоном-супертяжем в історії. Володимирові Кличку вже 48, тож його перемога свідчитиме про новий рекорд. Чи до снаги він йому? Колишній тренер братів Кличків Володимир Золотарьов пояснює, що все залежатиме від підготовки Володимира до бою.

Фото: EPA/UPG Володимир Кличко під час тренування

«Якщо він вирішить повернутися, йому треба серйозно поставитися до поєдинку. До останніх боїв, коли Володимир програв, він несерйозно поставився. Я його зустрів якось в аеропорту й кажу: «Бачиш, ти несерйозно підійшов до бою. Коли ми готувалися з тобою, ти працював, усе виходило». А він мені: «Я трохи втомився вже від вас». Він класно захищався, коли ми працювали в команді, не пропускав стільки ударів, скільки почав пропускати потім, коли змінив тренера. Коли він мене слухав, у нього все виходило.

Думаю, що він може повернутися. Ми бачимо, що він тренується, гарно почуває себе, але я не знаю його стан. Якщо він правильно поставиться до повернення, то, звісно, в нього все вийде. Йому вже 48, тож якщо він готовий, треба працювати. Вік такий, що треба працювати й викладатися ще більше, ніж раніше. Якби це Віталій сказав, що повертається, я з упевненістю сказав би вам, що там буде перемога, а Володимир моментами недопрацьовує. Тож якщо буде викладатися, працювати, то все вдасться», — стверджує Володимир Золотарьов.

Бажання Володимира, помножене на бажання Туркі Аль Шейха

Найцікавіше, що в поверненні Володимира зацікавлена нині людина № 1 у світовому боксі, організатор вечорів боксу, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«Хочу бачити тебе в рингу, як ти борешся за титул чемпіона світу. Я проситиму всі боксерські організації, щоб тобі дали шанс виконати свою мрію», — звернувся Туркі до Володимира під час спортивного заходу в Німеччині.

Фото: EPA/UPG Український боксер Володимир Кличко

Бажання Туркі щонайменше подвоює шанс, що Володимир повернеться. А втім, у цій ситуації самого бажання Аль Шейха замало. Чи бажає Володимир повернутися?

«Повернення в спорт? Я вже там був майже тридцять років. Я не бачу свого повернення в спорт. Для мене так званий last dance дуже цікавий. У цьому може бути сенс. Якщо ви мене запитаєте, чи виключаю можливість last dance — це буде помилка, тому що я ще можу. Скільки це триватиме — не знаю. Здоров’я — така складна штука… Тут воно є, а тут його немає», — так Кличко прокоментував імовірне повернення в інтерв’ю YouTube-каналу «Бомбардир».

Вірить у Володимира ще один його колишній тренер Алі Башир, який в ексклюзивному коментарі LB.ua заявив, що впевнений в перемозі Володимира, хто б не був його суперником.

«Володимир – чемпіон в усіх сенсах цього слова. Якщо хтось і може повернутись гучно після перерви у спорті, то це Володимир. У нього є мислення, воля до перемоги. Усе це в поєднанні з бажанням повернутись і знову стати чемпіоном. Я говорю це не просто тому, що колись тренував його. Я говорю це тому, що вірю в нього. Я знаю його навички і я б дуже хотів, аби він знову був на вершині та став найстаршим чемпіоном світу. Володимир – чемпіон назавжди», – стверджує Башир.

Хто стане суперником Кличка?

Якщо ми говоримо про чемпіонський поєдинок Володимира, то у суперважкій вазі на цю мить два чемпіони – це Олександр Усик, який володіє поясами WBO, WBA та WBC, а також Даніель Дюбуа, якому зараз належить титул IBF.

Шанси на бій Кличко – Усик практично дорівнюють нулю. Це підтвердив у своєму Інстаграмі промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк.

Фото: Instagram.com Олександр Усик і Володимир Кличко під час тренування

«Для ясності. Я ніколи не згадував навіть про теоретичну можливість бою двох українських легенд – Усика та Кличка. Це неможливо», – написав Красюк.

У підсумку залишається лише один чемпіон, з яким може боксувати Володимир, – це Даніель Дюбуа. Важливо зазначити, що сам Дюбуа незабаром захищатиме свій чемпіонський титул проти Джозефа Паркера. Цілком ймовірно, що Кличко вийде у ринг проти переможця цього протистояння. Але не забуваємо про Олександра Усика, який захоче втретє об’єднати пояси та стати абсолютним чемпіоном світу.

Очевидно, все буде в руках у промоутерів та Туркі Аль-Шейха. У березні цього року Володимиру виповниться 49 років, тож часу на яскраве повернення з кожним днем все менше.

Кличко vs Ф’юрі 2

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про ще один варіант розвитку подій. Мова про те, що Усик може звільнити один зі своїх поясів для реваншу Кличка та Ф'юрі.

Фото: EPA/UPG Володимир Кличко у бою проти Тайсона Ф'юрі

Такий поєдинок точно буде цікавим для вболівальників боксу, враховуючи результат першого бою між Володимиром і Тайсоном.

Чи відбудеться бій між Ф’юрі і Кличком, питаємо у віцепрезидентки Ліги професійного боксу Аліни Шатернікової.

«Я знаю, що Володимир постійно тренується, що довгих пауз у його системному фізичному навантаженні немає. Він тренується як боксер, а не просто заради фізичної активності. Він працює на снарядах, працює в парах.

З усім тим, мені здається, що на сьогодні в нього є більш важлива місія в житті, ніж чутки про його повернення в ринг. Зрозуміло, що тобі все одно рано чи пізно хочеться повернутись на змагання якщо ти був спортсменом, але на все є свій час. Можливо, Володимира приваблює лише фактор того, що йому хотілось би довести самому собі, що він зможе впоратись із Тайсоном Ф’юрі навіть у такому віці. Ось це можливо. Водночас Ф’юрі вже заявив про свою пенсію, тож зараз це сумнівна історія. Але ми знаємо Тайсона, який сьогодні говорить одне, а завтра – інше. Розглядати потенційний поєдинок між Олександром Усиком і Володимиром Кличком – це смішна історія, я не вірю в це.

Володимир Кличко – це легенда, великий чемпіон, який 11 років тримав титул чемпіона світу. Його знають у всьому світі, тож мені здається, що зараз він більш ефективний як людина, яка проводить дуже багато перемовин на підтримку України. Він – крутий спікер, який постійно тримає руку на пульсі і показує людям за кордоном, що війна в Україні триває, що у нас гинуть люди, що нашу інфраструктуру руйнують, а окупаційні війська продовжують геноцид українського народу. Володимир зараз є одним з найкрутіших спортсменів серед чинних і колишніх, який є спікером України у світі», – пояснила Шатернікова.

Фото: EPA/UPG Володимир Кличко під час підготовки до одного з боїв

Однак, це лише роздуми і розмови. Останнє слово буде за Володимиром Кличком, який поки лише продовжує підігрівати інтерес до цієї події загадковими висловлюваннями.