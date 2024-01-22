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"Без безпеки в Україні, не буде безпеки в Словаччині", – українське МЗС відповіло на заяви Фіцо

В українському МЗС заявили, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності нашої країни.

"Без безпеки в Україні, не буде безпеки в Словаччині", – українське МЗС відповіло на заяви Фіцо
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

У МЗС України відповіли на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у яких він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", – написав Олег Ніколенко, речник МЗС України.

Він зауважив, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв.

"Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", – наголосив речник МЗС. 

Що відомо про антиукраїнські заяви Фіцо:

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у середу, 24 січня планує зустрітися з українським колегою заявив, що на зустрічі зі Шмигалем він озвучить намір блокування вступу України в НАТО.
  • Також Фіцо назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.
  • Словацький прем'єр хоче представити Шмигалю список гуманітарної допомоги, яку передала Братислава. 
  • Крім того, Фіцо заявив, що Словаччина не надаватиме офіційно військову допомогу Україні
  • Він також хоче підтвердити, що Україна більше не отримає військової допомоги від Словаччини.
  • Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує зустрітися зі словацьким колегою Робертом Фіцо перед самітом Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Адже Словаччина може підтримати вето Угорщини на виділення Україні зазначеної допомоги. 
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