"Без безпеки в Україні, не буде безпеки в Словаччині", – українське МЗС відповіло на заяви Фіцо

В українському МЗС заявили, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності нашої країни.

У МЗС України відповіли на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у яких він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", – написав Олег Ніколенко, речник МЗС України.

Він зауважив, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв.

"Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", – наголосив речник МЗС.

Що відомо про антиукраїнські заяви Фіцо: