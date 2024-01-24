П'ятеро людей загинули, ще шестеро поранені за добу в Херсонській області (оновлено)

За минулу добу росіяни здійснили 101 обстріл Херсонської області, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків, БпЛА та авіації. За уточненими даними, п'ятеро людини загинули, ще шестеро були поранені.

По Херсону ворог випустив 26 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад й територію заводу у Бериславі", – йдеться у повідомленні.

Згодом Прокудін уточнив, що кількість жертв зросла з чотирьох до п'яти.

"У Бериславі, травми несумісні з життям, отримав 47-річний місцевий житель. Ввечері на будинок, в якому він знаходився, окупанти скинули керовану авіабомбу", – повідомив він.

Серед убитих учора – жінка, що загинула в будинку в селі Шляхове під час бомбардування. Росіяни скинули на Бериславський район шість керованих бомб.