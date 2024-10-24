​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
ГоловнаКультура

У містах Великої Британії пройде фестиваль «Україна на екрані»

Він присвячений постатям Олександра Довженка та Сергія Параджанова.

У містах Великої Британії пройде фестиваль «Україна на екрані»
кадр з фільму «Тіні забутих предків»

У Брайтоні, Лідсі та Корнуоллі відбудуться покази українських стрічок в межах фестивалю «Україна на екрані». Його підтримує програма UK/UA Creative Partnerships, від Британської Ради та Українського інституту. 

Заходи фестивалю «Україна на екрані» пройдуть в рамках інших кінофестивалів: 38-й Лідський міжнародний кінофестиваль (1-17 листопада), 22-й Брайтонський кінофестиваль CINECITY (8-17 листопада), Корнуольський кінофестиваль (11-30 листопада). 

Заплановані покази присвячені творчості двох видатних митців українського кіно — Олександра Довженка та Сергія Параджанова. Зокрема, покажуть стрічку Довженка «Земля» (1930) з новим живим музичним супроводом, нову реставрацію фільму Параджанова «Тіні забутих предків» (1965) і його ж стрічку «Київські фрески» (1966). Фільм Параджанова представлятиме британський історик кіно Деніел Берд. Він є дослідником східноєвропейського кіно.

У художній галереї Fabrica (Брайтон) відбудеться виставка «Виходи з Саят-Нови», побудована на унікальних матеріалах фільму Параджанова «Колір граната» (1969). 

Також у програмі фестивалю «Україна на екрані» — добірки нових короткометражних фільмів від Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів та британські прем'єри найновіших українських кінострічок. Зокрема, покажуть стрічки «Ти – космос» Павла Острікова, «Редакція» Романа Бондарчука, «Квіти України» Аделіни Борець

Про UK/UA Creative Partnerships:

  • це нова програма культурної співпраці, започаткована Британською Радою та Українським інститутом у 2024 році
  • програма є продовженням Сезону культури Велика Британія/Україна та має на меті підтримку партнерських проєктів між мистецькими організаціями двох країн
  • за результатами конкурсного відбору з 30 заявок було обрано 14 проєктів у різних мистецьких напрямках: музика, література, перформанс, кіно, анімація та візуальне мистецтво. Реалізація проєктів відбувається протягом 2024 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies