У містах Великої Британії пройде фестиваль «Україна на екрані»

Він присвячений постатям Олександра Довженка та Сергія Параджанова.

У Брайтоні, Лідсі та Корнуоллі відбудуться покази українських стрічок в межах фестивалю «Україна на екрані». Його підтримує програма UK/UA Creative Partnerships, від Британської Ради та Українського інституту.

Заходи фестивалю «Україна на екрані» пройдуть в рамках інших кінофестивалів: 38-й Лідський міжнародний кінофестиваль (1-17 листопада), 22-й Брайтонський кінофестиваль CINECITY (8-17 листопада), Корнуольський кінофестиваль (11-30 листопада).

Заплановані покази присвячені творчості двох видатних митців українського кіно — Олександра Довженка та Сергія Параджанова. Зокрема, покажуть стрічку Довженка «Земля» (1930) з новим живим музичним супроводом, нову реставрацію фільму Параджанова «Тіні забутих предків» (1965) і його ж стрічку «Київські фрески» (1966). Фільм Параджанова представлятиме британський історик кіно Деніел Берд. Він є дослідником східноєвропейського кіно.

У художній галереї Fabrica (Брайтон) відбудеться виставка «Виходи з Саят-Нови», побудована на унікальних матеріалах фільму Параджанова «Колір граната» (1969).

Також у програмі фестивалю «Україна на екрані» — добірки нових короткометражних фільмів від Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів та британські прем'єри найновіших українських кінострічок. Зокрема, покажуть стрічки «Ти – космос» Павла Острікова, «Редакція» Романа Бондарчука, «Квіти України» Аделіни Борець.

Про UK/UA Creative Partnerships: