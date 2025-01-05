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У Карпатах травмувався турист з Миколаєва

Івано-франківські рятувальники надали постраждалому домедичну допомогу.

У Карпатах травмувався турист з Миколаєва

У Карпатах травмувався турист з Миколаєва, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

42-річний мешканець Миколаєва, рухаючись по туристичному маршруту поблизу скель Довбуша, отримав травму ноги. 

Івано-франківські рятувальники надали постраждалому домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували  до карети швидкої медичної допомоги.

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У грудні на Буковині врятували чоловіка, який три дні блукав у лісі. Попри складні умови, він зміг надати приблизні координати свого місцезнаходження.

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