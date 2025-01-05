Знищено склади БК, пункти управління та обладнання ворога для зв'язку.

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В ГУР МО показали результати роботи вітчизняного дрона "Сич", який виявляє і відразу нищить ворожі цілі.

Відео роботи дрона українського виробництва показали в ГУР МОУ.

На відео зафіксована робота бійців групи "Партизана" 9 департаменту ГУР Міноборони. Бійці за допомогою українських ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" виявляють та одразу знищують військові цілі Росії.

Зокрема, завдяки "Сичам" бійці ГУР знищили: