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В ГУР показали відмінну роботу дронів вітчизняного виробництва "Сич" по російських окупантах

Знищено склади БК, пункти управління та обладнання ворога для зв'язку.

В ГУР показали відмінну роботу дронів вітчизняного виробництва "Сич" по російських окупантах
Фото: facebook/Повернись Живим

В ГУР МО показали результати роботи вітчизняного дрона "Сич", який виявляє і відразу нищить ворожі цілі.

Відео роботи дрона українського виробництва показали в ГУР МОУ.

На відео зафіксована робота бійців групи "Партизана" 9 департаменту ГУР Міноборони. Бійці за допомогою українських ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" виявляють та одразу знищують військові цілі Росії.

Зокрема, завдяки "Сичам" бійці ГУР знищили:

  • склади боєкомплекту та пального;
  • пункти управління;
  • місця скупчення та проживання загарбників;
  • обладнання для зв’язку та спостереження;
  • автомобільний транспорт;
  • електропідстанції.

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