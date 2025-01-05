В ГУР МО показали результати роботи вітчизняного дрона "Сич", який виявляє і відразу нищить ворожі цілі.
Відео роботи дрона українського виробництва показали в ГУР МОУ.
На відео зафіксована робота бійців групи "Партизана" 9 департаменту ГУР Міноборони. Бійці за допомогою українських ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" виявляють та одразу знищують військові цілі Росії.
Зокрема, завдяки "Сичам" бійці ГУР знищили:
- склади боєкомплекту та пального;
- пункти управління;
- місця скупчення та проживання загарбників;
- обладнання для зв’язку та спостереження;
- автомобільний транспорт;
- електропідстанції.