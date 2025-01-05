Сили оборони: найінтенсивніші бої точаться на Донеччині

Російська армія продовжує тиснути на Харківщині і Донеччині. Водночас найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках.

Про це в телеефірі розповів прессекретар Національної гвардії Руслан Музичук, пише "Укрінформ".

"В цілому ми бачимо, що зараз противник продовжує вести досить інтенсивні штурмові дії, особливо це стосується Донеччини, де виконують задачі наші бригади. Це, зокрема, Покровський, Торецький напрямки, інтенсивність їх чи не найбільша, ну і звичайно бачимо якою є ситуація на Харківщині в цілому. І можу виділити так само Лиманський, Куп’янський напрямок, де за останні місяці дуже активізувався противник. Якщо ми згадаємо навіть жовтень, листопад місяць, на Лиманському напрямку і на Куп’янському ворог проводив досить великі штурми, і в тому числі із застосуванням великої кількості бронетехніки", — каже Музичук.

За словами військового, ворог, для просування в бік річки Оскіл на Харківщині, кидав великі механізовані підрозділи, бронетехніку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію.