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ЗМІ: Сили оборони ліквідували підполковників псковського ВДВ у Льгові на Курщині

Загалом під час ракетного удару ліквідовано 8 російських військових.

ЗМІ: Сили оборони ліквідували підполковників псковського ВДВ у Льгові на Курщині
Фото: Мілітарний

Сили оборони під час ракетного удару по пункту управління 30 грудня 2024 року у Льгові Курської області, ліквідували 8 російських військових, серед них — два підполковники.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на росЗМІ.

Під час удару всі військові перебували у місті Льгов, де, ймовірно, знаходився їхній пункт постійної дислокації та управління, звідки здійснювалася організація та координація дій.

Зазначається, що під час удару був ліквідований підполковник76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії Валерій Терещенко, який брав безпосередню участь у війні проти України з жовтня 2022 року.

Окрім нього, під час ракетного удару по пункту постійної дислокації у Льгові також був ліквідований підполковник Павло Малєцький. Він був командиром 656-го інженерного батальйону 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії.

Загалом під час ракетного удару по пункту управління 30 грудня у Льгові Курської області ліквідували 8 російських військових.

За інформацією проєкту DeepState, місто знаходиться приблизно за 30 км від території, контрольованої силами оборони України, у Курській області, що розширює можливості для завдання ударів по розквартированих російських військах у місті.

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