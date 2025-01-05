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Армія РФ атакувала Покровськ та Надіївку на Донеччині, п'ятеро цивільних поранені

Пошкоджень зазнали два житлових будинки.

Армія РФ атакувала Покровськ та Надіївку на Донеччині, п'ятеро цивільних поранені
обстріли Покровська
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія вдарила по Покровську Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу поранені п'ятеро людей.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Покровську росіяни поранили трьох людей, пошкодили крамницю і адмінбудівлю. Ще двоє людей зазнали поранень у Надіївці — там пошкоджені два будинки", — пише Філашкін.

Начальник ОВА закликав жителів області евакуюватися.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку! Будьте відповідальними. Евакуюйтесь", — наголошує він.

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